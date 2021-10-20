Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı" dedi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada mesleki eğitimin; yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek dönüşümün üretime de doğrudan yansıdığını söyledi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILMAMASINA KARŞIN..."

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son 2 yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlatan Özer, "Salgın sürecinde uzun süre, yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı" dedi.

'ATÖLYE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'

2021 yılında daha büyük bir artış hedeflediklerini dile getiren Özer, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini aktardı. Özer, üretim portföyünde ciddi değişiklik yapıldığını belirterek, "Artan üretim kapasitesini 2021 yılında mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz" ifadelerini kullandı.



