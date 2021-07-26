Milli Eğitim Bakanı’ndan son dakika LGS açıklaması: Öğrencilerin yüzde 91,8’i…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı son dakika açıklamasında LGS ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte Bakan Selçuk’un son dakika LGS açıklaması…
26 Temmuz 2021, Pazartesi 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması şu şekilde:
Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin %91,98’i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51’i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor.
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %83’ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir #liseyemerhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı %46’ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler.
Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin %99'u yerleşti. Öğrencilerimizin %93’ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek #liseyemerhaba diyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaptığımız merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladık. Liselere başlayacak tüm öğrencilerimiz, okullarınıza hoş geldiniz.