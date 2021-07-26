Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması şu şekilde:

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin %91,98’i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51’i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %83’ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir #liseyemerhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı %46’ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler.

Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin %99'u yerleşti. Öğrencilerimizin %93’ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek #liseyemerhaba diyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaptığımız merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladık. Liselere başlayacak tüm öğrencilerimiz, okullarınıza hoş geldiniz.