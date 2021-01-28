Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alacak

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alacak

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 500 engelli öğretmen alacağını duyurdu.

28 Ocak 2021, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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