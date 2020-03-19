Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayınlanan ilanda 6 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı belirtildi. Sözleşmeli bilişim personeli başvuruları için son tarih ise 10 Nisan 2020. İşte sözleşmeli bilişim personeli alımlarıyla ilgili detaylar.

19 Mart 2020, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2018 ve 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 28 – 29 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır' denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı detayları için tıklayın

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