Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları için erteleme kararı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları için erteleme kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları için erteleme kararı

Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları için erteleme kararı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2020 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

01 Aralık 2020, Salı 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

DHA


İlgili Haberler
Kocaeli’de anaokulları uzaktan eğitime geçiyorAnkara'da okul öncesi eğitim- öğretim uzaktan yapılacak


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Havacılıkta kritik isimler buluşuyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Radikallerin sevmediği isim: Kılıçdaroğlu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk Hava Yolları'ndan seyahat şartları açıklaması