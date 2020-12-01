Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları için erteleme kararı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2020 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lise sınavları hakkında yeni bir açıklama yapıldı.
01 Aralık 2020, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
DHA