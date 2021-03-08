Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Milli takım, organizasyonun son gününde serbest stilde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Milli sporculardan Selim Yaşar (92 kilo) altın, Süleyman Atlı (61 kilo) ve Erhan Yaylacı (92 kilo) gümüş, Hamza Alaca (65 kilo) ve Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo) bronz madalya aldı. Serbest Güreş Milli Takımı, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla takım halinde 3. sırayı elde etmişti.

Milliler, böylece turnuvada 2'si altın, 6'sı gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

AA



