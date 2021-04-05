Diğer Sporlar Milli halterci Özbek'ten Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın ve bronz madalya

Milli halterci Özbek'ten Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın ve bronz madalya

Diğer Sporlar

Milli halterci Özbek'ten Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın ve bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

AA

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