Milli Mücadele’nin ilk propaganda afişine yoğun ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, 2013 yılında eski binalar restore edilerek müze olarak halkın kullanımına açıldı. Müze, açıldığından 2 sene sonra Dünya Müze Otoriteleri tarafından kurulan Avrupa Müze Akademisinin her yıl düzenlediği Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması’na çağırılan 240 müzeden birisi oldu. Samsun Kent Müzesi yarışmaya davet edilen 240 müze arasından en prestijli 6 müzeden biri seçildi. Müze böylece, Avrupa Müze Akademisi tarafından Türkiye’nin Dünya Müze Haritası’nda bulunan tek kent müzesi olma özelliğini taşımaya başladı.

Müzede Samsun’un tarihini anlatan birçok görsel yer alırken Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan "Halaskaran-ı İslam" afişi, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Müzenin özellikleri hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi Sorumlusu Nilgün Sarıçoban, "Geçen sene müzemizi 400 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene ise 11 ayda 900 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Bu ziyaretçi artışında birçok etken var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yaptığımız çalışma sonucunda ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 'Müzede 1 Gün' projesi kapsamında kültür ve miras konularını müzemizde ders olarak işliyorlar. Öğrenciler sadece ziyaret yapmıyorlar ayrıca müzede ders de işliyorlar. Samsun’a olan turlar da geçen seneye oranla arttı. Bir de Samsun’a gelen turistler, müzemizi gezmeden Samsun gezisi yapmıyorlar. Müzemiz bu boyutuyla bir şehir rehberi gibi de hizmet veriyor" dedi.

MİLLİ MÜCADELENİN İLK PROPAGANDA AFİŞİ BURADA

Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişinin bu müzede sergilendiğini ifade eden Nilgün Sarıçoban, "Müzemize gelen ziyaretçiler, geçmişten günümüze Samsun’da ne varsa bilgi sahibi olabiliyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi görebiliyorlar. Samsun’daki nüfus popülasyonu hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Müzemizde en çok ilgi gören ise 'Halaskaran-ı İslam' adı verilen bir propaganda afişi var. Vatandaşlarımız bu afişi yakından görebilmek için de ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu afiş, Milli Mücadele döneminde basılmış ilk propaganda afişi olarak dikkat çekiyor. Taş baskı olarak yapılmış ve toplamda 10 adet basılmış. Bunlardan 1 tanesi de Samsun Kent Müzesi'nde sergileniyor. İçerisinde Misak-ı Milli sınırlarını gösteren bir kadın figürü ile Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurmaylarını gösteren detaylar var" diye konuştu.

Milli Mücadele’nin ilk propaganda afişinde Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele’yi idare eden generaller ile Türk bayrağına sarılı Anadolu kadını elindeki kamayla birlikte işaret parmağıyla Misak-ı Milli hedeflerini gösteriyor.



