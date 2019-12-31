2020 yılbaşı çekilişi milyonlarca kişinin hayalini süslüyor. Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu.

3 kişi tarafından 8 günde sayılıyor

Büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşsaydı, 800 balyadan (binlik) oluşacaktı ve ağırlığı 800 kilogramı bulacaktı. MPİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile neler yapılabilir?

44 bin 445 adet Cumhuriyet, 90 bin 498 yarım ve 180 bin 99 adet çeyrek, 296 bin 296 gram altın alınabilir.

Tanesi 25 milyon liradan 3 adeta 25 metrelik ‘Nevata 73’ tipi lüks motoryat alınabilir. Bu yatların sezonda günlük kirası 3000-3500 Euro arasında.

600 bin liradan 133 adet Mercedes kamyon alınabilir. Kamyonlardan ayda 1 milyon 400 bin lira gelir sağlanır.

İstanbul Halkalı’daki toplu konutlardan tanesi 700 bin liradan 114 daire alınabilir. Bu dairleri ayda 313 bin lira kira getirir.

80 milyonla İstanbul’da tanesi 1 milyon 820 bin liradan 44 adet ticari taksi plakası alınabilir. Bu plakaların aylık toplam kira getiri 374 bin lirayı buluyor.

80 milyonun faizi ne kadar?

İstanbul Bağdat Caddesi’nde tanesi 3 milyon 750 bin liradan 21 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 6 bin 500 liradan kiraya verilebilir. Yine Bağdat Caddesi’nde 16 milyon liraya 5 dükkan alıp tanesi 25-30 bin liradan kiraya vermek mümkün.

80 milyon lira yıllık yüzde 13 faizle bankaya yatırılırsa yılda net 9 milyon 26 bin lira, ayda 726 bin 575 lira getirir.

Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 50 adet Mercedes S400 veya 3 milyon 181 bin liradan Mercedes Maybach S650 alınabilir.

Boğaz manzaralı 3 villa

14 yolcu kapasiteli 1 adet en az 7 bin saat uçmuş ikinci el Falcon 2000 tipi jet alınabilir. Bu uçaklar saati 5000 dolar kiraya veriliyor.

Boğaz’dan müstakil 1 yalı ya da tanesi 23 milyon 600 liradan Boğaz manzaralı 3 villa alınabilir.

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