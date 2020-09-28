Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir" açıklamasında bulundu. Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız." ifadelerini kullandı ve "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." diye konuştu.

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