Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir

Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir" çağrısında bulundu.

28 Eylül 2020, Pazartesi 13:52 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir" açıklamasında bulundu. Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız." ifadelerini kullandı ve "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." diye konuştu.

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