Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın Mehmetçik tarafından helikopter ile kurtarılma görüntülerini paylaştı.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MSB: Milas´ın Fesleğen Yaylası’ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125´inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1422961913395388417?s=20
BUNLARI DA OKUYUN