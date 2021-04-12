Türkiye Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Özel harekatın paraşütle sızma görüntüleri...

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Özel harekatın paraşütle sızma görüntüleri...

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Özel harekatın paraşütle sızma görüntüleri...

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Son dakika olarak paylaşılan görüntülerde dikkat çeken anlar yer aldı...

12 Nisan 2021, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı" denildi.  Görüntülerde, askeri uçağa binen Özel Kuvvetler'in, gece saatlerinde atlayış anları yer aldı.


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