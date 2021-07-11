Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan paylaşımı

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Mehmetçik'in bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi.

11 Temmuz 2021, Pazar 01:13 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

AA

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