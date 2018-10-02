Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Münbiç ile ilgili ortak eğitimlerinin başlamasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir." ifadesi kullanıldı

02 Ekim 2018, Salı 21:51 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 22:37
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Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Münbiç ile ilgili ortak eğitimlere yönelik bilgi verildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."

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