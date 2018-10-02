Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Münbiç ile ilgili ortak eğitimlere yönelik bilgi verildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."