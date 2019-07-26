2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı, Deniz Harp Okulu (DHO) ve Sahil Güvenlik Harp Okulu (SGHO) Komutanlığı ve Hava Harp Okulu (HHO) Komutanlığı aday öğrenci seçim işlemlerine başlıyor. Harp okullarına öğrenci alım kayıt işlemleri başlıyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları kayıtları ne zaman? İşte MSÜ sınav sonuçları…

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme ile ilgili süreç tamamlandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları adayları için kayıt süreci başlıyor. Bakanlığı internet sitesinden yayınlanan ilana göre MSÜ aday yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili okul komutanlıkları tarafından yapılacak.

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ön kayıt işlemleri 30 Temmuz-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 27-29 Ağustos - 2019 tarihleri arasında ilgili Harp Okulunda şahsen yapılacak.

ADAY 24 SAAT İÇERİSİNDE BEYAN ETMEK ZORUNDA

İlanda “Kendisine internet ilanı ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorundadır.” ifadelerine yer verildi.

İnternette yayımlanan çağrı listesinde adı yer alan adaylar internet ilanının yayımlandığı tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde çağrı yapıldığı okulu arayarak geleceğini beyan etmediği takdirde veya çağrı yapıldığı okul tarafından 24 saat içinde telefon ile 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılacak". Adayların telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak Harp Okuluna bildirmeleri gerekiyor.

ÖNCELİK ADAY TERCİHLERİ VE DEĞERLENDİRME PUANI SIRASI

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelik aday tercihleri ve aday değerlendirme puanı sırası olacaktır.

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