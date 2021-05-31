Türkiye Milli sporcudan şoke eden iddialar! Kariyer bitiren taciz...

Milli sporcudan şoke eden iddialar! Kariyer bitiren taciz...

Türkiye

Milli sporcudan şoke eden iddialar! Kariyer bitiren taciz...

18 yaşındaki milli karateci, eğitmeni tarafından tacize uğradığını açıkladı. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kız, 'Karate yapacak cesaretim kalmadı' diyerek şikâyetçi oldu.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
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Sakarya'da, E.D. (18) karate yapmaya 8 yaşında başladı. Ulusal ve uluslararası başarılar kazandı. İddiaya göre; karate eğitmeni M.S., sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bütün takımı gece saatlerinde antrenman sahasına gelmeye zorladı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre, kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kız, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı. Tacizden sonra da hayatı altüst oldu.

Yaşananlarla ilgili konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.

İLK KURBAN DEĞİL

M.S.'nin kendisi gibi 6 kız sporcuyu daha taciz ettiğini de belirten E.D. "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.

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