Milli yüksek hızlı trenin ilk prototipi 2023’te raylarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada milli yüksek hızlı tren projesi detayları paylaşıldı. Varank açıklamasında ilk prototipin 2023 yılında raylar ile buluşacağını ifade etti.

Bakan Varank konuşmasında yerli otomobil hakkına da müjdeyi paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.

AA



