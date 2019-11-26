Milli yüksek hızlı trenin ilk prototipi 2023’te raylarda

Milli yüksek hızlı trenin ilk prototipinin raylar ile buluşacağı tarih belli oldu. Prototip 2023 yılında raylar ile buluşacak.

26 Kasım 2019, Salı 11:57
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Milli yüksek hızlı trenin ilk prototipi 2023’te raylarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada milli yüksek hızlı tren projesi detayları paylaşıldı. Varank açıklamasında ilk prototipin 2023 yılında raylar ile buluşacağını ifade etti. 

Bakan Varank konuşmasında yerli otomobil hakkına da müjdeyi paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.

AA


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