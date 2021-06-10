Milyonlarca doz aşı geliyor! Bakan Koca duyurdu...

Koca, gazetecilerin aşı tedariki ve takvimi ile ilgili sorularını yanıtladı. BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in haziran ayı sonunda Türkiye’ye gelmesini beklediklerini belirten Koca, “Uğur Hoca’ya dedim ki, ‘Siz geldiğinizde herkes size aşıyı sorar. Sizin yoğun aşı göndermeniz lazım ki size bu soru sorulmasın. En az 20 milyon doz gelmeli’. Muhtemelen ay sonuna doğru gelir” dedi. Türkiye’ye bugüne kadar 14.5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini söyleyen Koca, “Ay sonu itibariyle 30 milyon gelmesi gerekiyor. Pazartesi-salı yine 4.2 milyon doz gelmiş olacak” açıklamasını yaptı. Koca, 30 milyon dozun gelmesi halinde ay sonunda aşılamayı 20 yaşa kadar indirmek istediklerini kaydetti.

Randevu alanların yüzde 97-98 oranında aşı olmaya geldiğini ve bu anlamda bir sorun yaşanmadığını kaydeden Koca, Sinovac aşısı ile ilgili de “Sinovac aşısını da hafta sonu bekliyoruz, ama uçağa yüklenmeden geldi demiyoruz. İlk partisi gelecek. Toplam 14 milyon doz, üç partiye bölünecek” bilgisini paylaştı.



