Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan var. 2020 asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Asgari ücret pazarlığı için sayılı günler kaldı. Merak edilen asgari ücret zammı görüşmelerin ardından belli olacak.

Yaklaşık 8 milyon işçinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak kararda. Henüz net bir durum söz konusu olmasa da tahmini zam oranları belli olmaya başladı. Henüz net bir durum söz konusu olmasa da tahmini zam oranları belli olmaya başladı. Tahmin yürüten isimlerden biri de Hürriyet Yazarı Noyan Doğan...

Noyan Doğan’ın asgari ücret ile ilgili tahminleri şöyle:

"Memurlara yüzde 8 zam yapılacak"

Şimdi, 2020 için bir asgari ücret tahmini yapalım. Birincisi, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12, gelecek yıl için beklenti ise yüzde 8.5. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlara 2020’nin ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında da yüzde 4 olmak üzere gelecek yıl için toplam yüzde 8 zam yapılacak. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak.

" ﻿﻿﻿﻿ 2020'de asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 15 civarı"

Kamu işçilerine de yapılan son toplu sözleşme ile gelecek yıl ilk yarıda yüzde 3, ikinci yarıda yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 zam verilecek, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bana göre 2020’de asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 15’ler civarında olacaktır. Belki bu oranın yüzde 18’e kadar çıkma ihtimali de var. Bu da 2020’de asgari ücret brüt 3 bin lira olacak anlamına geliyor.







