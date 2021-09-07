Türkiye Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alıyor

Türkiye

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

07 Eylül 2021, Salı 17:44 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alımı yapacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde Sürekli İşçi alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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