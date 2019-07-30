Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu yayınlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yetenek sınavları başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu yayınlandı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı giriş yetenek sınavları başvuru, kabul koşulları ve tarihleri ile ilgili detaylar yetenek sınavı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yetenek sınavlarına başvurmak isteyen adaylarla paylaşıldı.

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Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostümü, Geleneksel Türk Sanatları ile Fotoğraf bölümüne toplam 220 öğrenci alınacak.

Başvuru ve Ön kayıtlar, 05 Ağustos Pazartesi başlayıp 09 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvurular MSGSÜ internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr ) yapılabilecek.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera, Bale, Çağdaş Dans, Genel Müzikoloji, Etno Müzikoloji, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Piyano-Arp-Gitar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalları ile Tiyatro bölümüne öğrenci alınacak.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuruları MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı binasında 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında ve 9.30-12.00, 13.00-16.00 saatleri arasında şahsen yapılacak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



