Yeni bir hobiye ya da spora merak duyabilir ve onunla ilgili bilgi toplayıp başlamak için hazırlık yapabiliriz. Yeni seyahat planları için girişimlerde bulunabilir ve bir an önce bir yerlere gitmek için heyecan duyabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.

Bu hafta Güneş Tutulması gerçekleşeceği için bir çok önemli gelişmeye açık bir haftada olacağız, yeni başlayan Temmuz ayı ile birlikte bir konuda hayatımızda canlanma ve hızlanma olabilir. Salı günü Ay Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak ve aynı gün gece 22:16’da Güneş Tutulması Yengeç burcunda gerçekleşecek. Gündemimizdeki konular aile, ev, evlilik ve vatanla ilgili konular olabilir, bu alanlarda yeni yapılanmalar yaşayabiliriz.

Bu dönemde güvenlik ve huzur her şeyden önemli olabilir, kendimiz için yeni bir hayat planı hazırlayabiliriz. Güneş tutulması özellikle önümüzdeki 15 gün boyunca etkisini yoğun bir şekilde gösterecek, sonrasında Oğlak burcunda gerçekleşecek Ay Tutulmasının etkisi altına gireceğiz. Salı günü de Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam edecek. Beyaz, gümüş ve sarı renkleri bu günlerde enerjimizi dengeleyebilir.

2 Temmuz Salı günü itibariyle Mars gezegeni artık Aslan burcunda ilerleyecek ve kendimize olan güvenimiz artacak. Yeni başlangıçlar için kendimizi hazır hissedebilir, iddialı girişimlerde bulunabiliriz. 18 Ağustos’a kadar sürecek olan bu dönemde özellikle burcu ya da yükseleni Aslan, Yay ve Koç olanlar çok daha fazla cesur olabilir ve dikkat çekebilirler.

3 Temmuz Çarşamba 18:18 itibariyle aşk gezegeni Venüs de artık Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak ve çok daha sevgi dolu olacağız. Eğer yalnızsak 28 Temmuz’a kadar sürecek olan bu dönemde gerçek aşkı bulabilir ya da emin olduğumuz kişiyle ilgili geleceğe dönük ciddi planlar yapabiliriz. Perşembe ve Cuma günleri Ay Aslan burcunda ilerleyecek ve enerjimiz artacak, daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli ortamlarda vakit harcayabiliriz. Harcamalarımız artabilir ve lüks olan her şeye daha fazla merak duyabiliriz.

Keyfimize de düşkün olabilir ve çalışmakta zorlanabiliriz. Ay Aslan burcundayken altın sarısı çekiciliğimizi arttırabilir. Hafta sonu ise Ay Başak burcunda ilerleyecek, her konuyu çok detaylı bir şekilde düşünebilir ve hayatımızda yeni düzenlemeler yapabiliriz.

Sağlığımızla daha fazla ilgilenebilir ve yeme içme alışkanlıklarımızda düzenlemeler yapabiliriz. Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir. 8 Temmuz itibariyle Aslan burcunda Merkür retrosu başlayacağı için, bu hafta bütün önemli işlerimizi hızlı bir şekilde yapıp tamamlamaya çalışalım.

Retro zamanı aksaklıklar olabileceği için şimdiden işlerimizle ilgili önlemler almak faydalı olacaktır.

ŞANSLI BURÇLAR

YENGEÇ, AKREP, BALIK, ASLAN, KOÇ, YAY

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ALPER – BAL

https://www.youtube.com/watch?v=cXD9aJIBpmc

BOĞA: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

İKİZLER: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

YENGEÇ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

ASLAN: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

BAŞAK: TARIK – CANPAREM

https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g

TERAZİ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

AKREP: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

YAY: EDİS – EFSANE SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8

OĞLAK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

KOVA: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo

BALIK: YILMAZ TANER FT. BERKE YURDAKUL

https://www.youtube.com/watch?v=fzCwLypKlUM