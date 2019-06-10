Merhaba, haftaya Ay’ın Başak burcundaki etkisi ile titiz ve detaycı bir başlangıç yapabilir, yarım kalan işlerimizi hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Sağlığımızla daha fazla ilgilenebilir, arınma programlarına ve spora başlayabiliriz.

Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri fazla enerjimizi arttırabilir. Venüs artık İkizler burcunda ilerlediği için bu dönemde çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilir ve hangi yöne gideceğimizi şaşırabiliriz.

Aşk hayatımızda da kararsızlıklar yaşayabilir ve bu dönemde iki kişi arasında kalabiliriz. Salı ve çarşamba günleri Ay Terazi burcunda ilerleyecek ve her türlü ilişki gündemimizde olacak. İlişkilerimizi güçlendirebilir ya da sorunlu giden ilişkilerimizi tamamen sonlandırma kararı alabiliriz.

Ay Terazi burcundayken yeşil ve pembe renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Perşembe ve cuma günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve bu günlerde tutkularımız daha ön planda olacak. Her konuda daha hırslı ve kararlı olabilir, aklımıza koyduğumuzu hayata geçirebiliriz. Hislerimiz çok güçlü olabilir ve içimize doğanlar gerçekleşebilir. Mistik konular ilgimizi çekebilir, derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Kıskançlık ve kin gibi aşırı duygusal durumlara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Ay Akrep burcundayken mavi ve turkuaz renkleri enerjimizi artırabilir. Hafta sonu ise Ay Yay burcunda ilerleyecek ve yerimizde durmak istemeyeceğiz. Seyahat etmek için fırsatlar çıkabilir ve yeni yerler keşfedebiliriz. Yeni insanlarla tanışmak için de uygun ortamlarda olabiliriz. Açık havada vakit geçirmek ve spor yapmak çok iyi gelebilir. Mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Pazartesi Yay burcunda gerçekleşecek Dolunay’ın etkisini bu hafta sonu yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Hayatımızın bir alanında bitiş ya da başlangıç yaşayabilir, belirsiz konularda netlik kazanabiliriz.

ŞANSLI BURÇLAR

İkizler, Yay, Aslan, Koç, Kova, Terazi

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: DABAGER – GÜLPEMBE

https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec

BOĞA: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

İKİZLER: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

YENGEÇ: TARIK – CANPAREM

https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g

ASLAN: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

BAŞAK: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

TERAZİ: SADEN – AŞKIM

https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs

AKREP: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

YAY: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

OĞLAK: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

KOVA: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU

BALIK: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg