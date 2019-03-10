Güzellikle ilgili rutin bakımlarımızı yaptırabiliriz ama yeni ve farklı bir şeyler yaptırmak için Merkür retrosunun bitmesini yani Nisan Ayını beklemek en doğrusu olacaktır.

Bu etkiler Salı günü de devam edecek, Ay Boğa burcundayken kırmızı rengi enerjimizi arttırabilir.

Çarşamba ve Perşembe günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek; iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz.

Merkür retrosu devam ettiği için bu günlerde eski dedikodular da yeniden gündeme gelebilir!

Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir. Cuma ve Cumartesi günleri ise Ay Yengeç burcunda ilerleyecek; evimiz ve ailemizle ilgili durumlar gündemimizde olabilir. Duygusal olabilir ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek isteyebiliriz. Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz.

Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Pazar günü ise Ay Aslan burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz. Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz.

Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz. Keyfimize çok düşkün olabilir ve isteklerimizin yapılması için çevremize baskı uygulayabiliriz, aşırı bencilliğe karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

YAY, KOÇ, ASLAN, İKİZLER, TERAZİ, KOVA

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

BOĞA: BORA DURAN – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=1ZeiF1muZig

İKİZLER: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg

YENGEÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ

https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0

ASLAN: KENAN DOĞULU – VAY BE (MAHMUT ORHAN REMIX)

https://www.youtube.com/watch?v=QMvLDwdTAJ4

BAŞAK: PINAR ÖZKAN – ZİMMET

https://www.youtube.com/watch?v=pGfsrhRymGw

TERAZİ: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ

https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI

AKREP: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL

https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg

YAY: MURAT DALKILIÇ – SON LİMAN

https://www.youtube.com/watch?v=WWfL94_E1a8

OĞLAK: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK

https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU

KOVA: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As

BALIK: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw



