Mine Ayman'dan 11 Mart-17 Mart haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Boğa burcundaki etkisi ile keyif odaklı bir başlangıç yapabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir bu yüzden yediklerimize dikkat etmemiz gerekebilir.
Güzellikle ilgili rutin bakımlarımızı yaptırabiliriz ama yeni ve farklı bir şeyler yaptırmak için Merkür retrosunun bitmesini yani Nisan Ayını beklemek en doğrusu olacaktır.
Bu etkiler Salı günü de devam edecek, Ay Boğa burcundayken kırmızı rengi enerjimizi arttırabilir.
Çarşamba ve Perşembe günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek; iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Beklediğimiz haberler gelebilir ve yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Yeni bir spor ya da hobiye başlayabiliriz.
Merkür retrosu devam ettiği için bu günlerde eski dedikodular da yeniden gündeme gelebilir!
Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir. Cuma ve Cumartesi günleri ise Ay Yengeç burcunda ilerleyecek; evimiz ve ailemizle ilgili durumlar gündemimizde olabilir. Duygusal olabilir ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek isteyebiliriz. Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz.
Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir. Bu hafta Pazar günü ise Ay Aslan burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz. Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz.
Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz. Keyfimize çok düşkün olabilir ve isteklerimizin yapılması için çevremize baskı uygulayabiliriz, aşırı bencilliğe karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
YAY, KOÇ, ASLAN, İKİZLER, TERAZİ, KOVA
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU
BOĞA: BORA DURAN – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeiF1muZig
İKİZLER: BERKAY – DELİLER
https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg
YENGEÇ: EMRAH KARADUMAN FT. DERYA ULUĞ – SÜRGÜN AŞKIMIZ
https://www.youtube.com/watch?v=7E5KWLeBsd0
ASLAN: KENAN DOĞULU – VAY BE (MAHMUT ORHAN REMIX)
https://www.youtube.com/watch?v=QMvLDwdTAJ4
BAŞAK: PINAR ÖZKAN – ZİMMET
https://www.youtube.com/watch?v=pGfsrhRymGw
TERAZİ: YONCA LODİ – SEVİŞMELER HARİÇ
https://www.youtube.com/watch?v=tQiF-s2LIBI
AKREP: NİHAN AKIN – MEVZUYA GEL
https://www.youtube.com/watch?v=P0FqPXDndrg
YAY: MURAT DALKILIÇ – SON LİMAN
https://www.youtube.com/watch?v=WWfL94_E1a8
OĞLAK: GÜLBEN ERGEN – İNFİLAK
https://www.youtube.com/watch?v=xlVxxi5g3oU
KOVA: GÖKÇE BAHADIR – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=HCyvN7qj3As
BALIK: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM
https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw