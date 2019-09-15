Mine Ayman’dan 16 Eylül 22 Eylül haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Koç burcundaki etkisi ile enerji dolu ve cesur bir başlangıç yapabilir, aklımızdaki konuyla ilgili girişimde bulunabilir.
Yeni başlangıçlar için kendimizi hazır hissedebilir ve çocuksu bir ruh hali içinde olabiliriz. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi enerjimizi ve çekiciliğimizi attırabilir. Salı günü 13:31 itibariyle Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak ve düşüncelerimiz sabitleşecek. Çok kararlı, inatçı ve ısrarcı olabilir, istediğimiz şeyi elde etmek için büyük mücadele verebiliriz, bu etkiler Çarşamba ve Perşembe günleri de devam edecek.
Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. 18 Eylül Çarşamba saat 11:47 itibariyle disiplin ve karma gezegeni Satürn Oğlak burcunda retro hareketini bitirip ilerlemeye başlayacak. 22 Mart 2020’ye kadar Satürn Oğlak burcunda ilerlemeye devam edip, hayatımızda özellikle maddi konularla ve aileyle ilgili sınavlar yaşamamıza etki edecek.
Artık Merkür ve Venüs Terazi burcunda ilerlediği için ilişkimizle ya da ortaklığımızla ilgili bir netlik kazanabilir ve bu dönemde partnerimizle beraber gelecekle ilgili ciddi kararlar alabiliriz. Cuma ve Cumartesi günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek ve iletişim dünyamız canlanacak. Çok fazla yazışma ve konuşma yapabilir, yeni bir anlaşmaya imza atabiliriz.
Çok sosyal olabilir ve arkadaşlarla hafta sonu planları yapabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir. Bu Pazar Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, evimizde ve ailemizle zaman geçirmeyi tercih edebiliriz. Huzura ve sevgiye çok ihtiyaç duyabilir, sadece sevdiklerimizin yanında olmayı tercih edebiliriz. Ay Yengeç burcundayken sarı, gri ve beyaz renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
TERAZİ, İKİZLER KOVA, OĞLAK, BAŞAK, BOĞA
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: HAN ÇELİKCAN FT. GRUPETTO – CENNETİME GELDİM
https://www.youtube.com/watch?v=j-rRjf5PDrg
BOĞA: HANDE ÜNSAL - NERDESİN
https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA
İKİZLER: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
YENGEÇ: ZEYNEP BASTIK – FELAKET
https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE
ASLAN: FERHAT GÖÇER – SÖNMEK BİLMİYOR
https://www.youtube.com/watch?v=LS8wijgec8c
BAŞAK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
TERAZİ: GÖZDE ACAR – AKIŞINA BIRAKALIM
https://www.youtube.com/watch?v=qhgLpaNLRi0
AKREP: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
YAY: SİMGE – AS BAYRAKLARI
https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7QfAmBrQ
OĞLAK: BARAKKA – ATEŞLER İÇİNDEYİM
https://www.youtube.com/watch?v=DsigaOQV9mI
KOVA: DENİZ CEM – TAMAM TAMAM
https://www.youtube.com/watch?v=aGAExU39ncI
BALIK: BERKAY – AYRILMAM
https://www.youtube.com/watch?v=K9Y6g7tR-sM