Mine Ayman’dan 16 Eylül 22 Eylül haftası burç yorumları

Yeni başlangıçlar için kendimizi hazır hissedebilir ve çocuksu bir ruh hali içinde olabiliriz. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi enerjimizi ve çekiciliğimizi attırabilir. Salı günü 13:31 itibariyle Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak ve düşüncelerimiz sabitleşecek. Çok kararlı, inatçı ve ısrarcı olabilir, istediğimiz şeyi elde etmek için büyük mücadele verebiliriz, bu etkiler Çarşamba ve Perşembe günleri de devam edecek.

Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir. 18 Eylül Çarşamba saat 11:47 itibariyle disiplin ve karma gezegeni Satürn Oğlak burcunda retro hareketini bitirip ilerlemeye başlayacak. 22 Mart 2020’ye kadar Satürn Oğlak burcunda ilerlemeye devam edip, hayatımızda özellikle maddi konularla ve aileyle ilgili sınavlar yaşamamıza etki edecek.

Artık Merkür ve Venüs Terazi burcunda ilerlediği için ilişkimizle ya da ortaklığımızla ilgili bir netlik kazanabilir ve bu dönemde partnerimizle beraber gelecekle ilgili ciddi kararlar alabiliriz. Cuma ve Cumartesi günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek ve iletişim dünyamız canlanacak. Çok fazla yazışma ve konuşma yapabilir, yeni bir anlaşmaya imza atabiliriz.

Çok sosyal olabilir ve arkadaşlarla hafta sonu planları yapabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir. Bu Pazar Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, evimizde ve ailemizle zaman geçirmeyi tercih edebiliriz. Huzura ve sevgiye çok ihtiyaç duyabilir, sadece sevdiklerimizin yanında olmayı tercih edebiliriz. Ay Yengeç burcundayken sarı, gri ve beyaz renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

TERAZİ, İKİZLER KOVA, OĞLAK, BAŞAK, BOĞA

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: HAN ÇELİKCAN FT. GRUPETTO – CENNETİME GELDİM

https://www.youtube.com/watch?v=j-rRjf5PDrg

BOĞA: HANDE ÜNSAL - NERDESİN

https://www.youtube.com/watch?v=4Hg7MYZr8GA

İKİZLER: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

YENGEÇ: ZEYNEP BASTIK – FELAKET

https://www.youtube.com/watch?v=3sN-DKevBuE

ASLAN: FERHAT GÖÇER – SÖNMEK BİLMİYOR

https://www.youtube.com/watch?v=LS8wijgec8c

BAŞAK: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

TERAZİ: GÖZDE ACAR – AKIŞINA BIRAKALIM

https://www.youtube.com/watch?v=qhgLpaNLRi0

AKREP: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

YAY: SİMGE – AS BAYRAKLARI

https://www.youtube.com/watch?v=Qxs7QfAmBrQ

OĞLAK: BARAKKA – ATEŞLER İÇİNDEYİM

https://www.youtube.com/watch?v=DsigaOQV9mI

KOVA: DENİZ CEM – TAMAM TAMAM

https://www.youtube.com/watch?v=aGAExU39ncI

BALIK: BERKAY – AYRILMAM

https://www.youtube.com/watch?v=K9Y6g7tR-sM