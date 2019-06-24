Merhaba, haftaya Ay’ın Balık burcundaki etkisi ile kararsız bir başlangıç yapabilir, birçok konuda seçim yapmakta zorlanabiliriz. Duygusal ve hassas olabilir, anılarda yolculuk yapabiliriz. Fedakar ve yardımsever bir ruh halinde olacağımız için sevdiklerimize jestler yapabiliriz. Bir konuda bitiş ya da tamamlanma yaşayarak yeni bir döneme başlayabiliriz. Ay balık burcundayken mor rengi enerjimizi dengeleyebilir.

Salı günü itibariyle Ay Koç burcunda ilerlemeye başlayacak ve enerjimiz artacak. Aklımızdaki fikirleri uygulamaya geçebilir ve cesur girişimlerde bulunabiliriz. Bu etkiler Çarşamba ve Perşembe günleri de devam edecek. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi enerjimizi arttırabilir.

27 Haziran Perşembe itibariyle iletişim gezegeni Merkür Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak ve kendimizi daha fazla ifade etmeye başlayacağız. Kendi isteklerimiz ön planda olabilir ve varlığımızı her anlamda daha fazla ortaya koymak isteyebiliriz. Daha fazla keyif yapmak isteyeceğimiz için tatil planları düşünebiliriz.

Bu hafta Cuma ve Cumartesi Ay Boğa burcunda ilerleyecek, keyfimize ve yeme-içmemize çok düşkün olabiliriz. Kilo almamak için dikkatli olmamız gerekebilir, lüks olan her şey daha fazla ilgimizi çekebilir. Ay Boğa burcundayken kırmızı ve turuncu renkleri enerjimizi arttırabilir.

30 Haziran Pazar günü ise Ay İkizler burcunda ilerleyecek, çok fazla konuşma ve yazışma yapabilir, önümüzdeki haftaya iletişim odaklı başlayabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

ASLAN,

YAY,

KOÇ,

YENGEÇ,

AKREP,

BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

BOĞA: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

İKİZLER: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg

YENGEÇ: BORA DURAN – SANA DOĞRU

https://www.youtube.com/watch?v=1ZeiF1muZig

ASLAN: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

BAŞAK: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

AKREP: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM

https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw

YAY: IŞIN KARACA – CANIMIN YARISI

https://www.youtube.com/watch?v=uW1_CICEub0

OĞLAK: TARIK – CANPAREM

https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g

KOVA: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU

BALIK: ALPER – BAL

https://www.youtube.com/watch?v=cXD9aJIBpmc