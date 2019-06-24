Mine Ayman'dan 24 - 30 Haziran haftası burç yorumları
Mine Ayman'dan 24 - 30 Haziran haftası burçları yorumluyor, haftanın şanslı burçlarını ve burç şarkılarını paylaşıyor...
Merhaba, haftaya Ay’ın Balık burcundaki etkisi ile kararsız bir başlangıç yapabilir, birçok konuda seçim yapmakta zorlanabiliriz. Duygusal ve hassas olabilir, anılarda yolculuk yapabiliriz. Fedakar ve yardımsever bir ruh halinde olacağımız için sevdiklerimize jestler yapabiliriz. Bir konuda bitiş ya da tamamlanma yaşayarak yeni bir döneme başlayabiliriz. Ay balık burcundayken mor rengi enerjimizi dengeleyebilir.
Salı günü itibariyle Ay Koç burcunda ilerlemeye başlayacak ve enerjimiz artacak. Aklımızdaki fikirleri uygulamaya geçebilir ve cesur girişimlerde bulunabiliriz. Bu etkiler Çarşamba ve Perşembe günleri de devam edecek. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi enerjimizi arttırabilir.
27 Haziran Perşembe itibariyle iletişim gezegeni Merkür Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak ve kendimizi daha fazla ifade etmeye başlayacağız. Kendi isteklerimiz ön planda olabilir ve varlığımızı her anlamda daha fazla ortaya koymak isteyebiliriz. Daha fazla keyif yapmak isteyeceğimiz için tatil planları düşünebiliriz.
Bu hafta Cuma ve Cumartesi Ay Boğa burcunda ilerleyecek, keyfimize ve yeme-içmemize çok düşkün olabiliriz. Kilo almamak için dikkatli olmamız gerekebilir, lüks olan her şey daha fazla ilgimizi çekebilir. Ay Boğa burcundayken kırmızı ve turuncu renkleri enerjimizi arttırabilir.
30 Haziran Pazar günü ise Ay İkizler burcunda ilerleyecek, çok fazla konuşma ve yazışma yapabilir, önümüzdeki haftaya iletişim odaklı başlayabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
ASLAN,
YAY,
KOÇ,
YENGEÇ,
AKREP,
BALIK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
BOĞA: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
İKİZLER: BERKAY – DELİLER
https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg
YENGEÇ: BORA DURAN – SANA DOĞRU
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeiF1muZig
ASLAN: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP
https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE
BAŞAK: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
AKREP: GÜLŞEN – BİR İHTİMAL BİLİYORUM
https://www.youtube.com/watch?v=xBuIozO3Vjw
YAY: IŞIN KARACA – CANIMIN YARISI
https://www.youtube.com/watch?v=uW1_CICEub0
OĞLAK: TARIK – CANPAREM
https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g
KOVA: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU
BALIK: ALPER – BAL
https://www.youtube.com/watch?v=cXD9aJIBpmc