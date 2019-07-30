Mine Ayman'dan 29 Temmuz - 4 Ağustos haftası burç yorumları
Mine Ayman, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftası burçları yorumluyor, şanslı burçları ve burçlara özel şarkıları paylaşıyor...
Merhaba, haftaya Ay’ın İkizler burcundaki etkisi ile kararsız bir başlangıç yapabilir, hangi yöne gideceğimizi şaşırabiliriz ama saat 14:31 itibariyle Ay Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak ve duygularımızın sesini dinlemeye başlayacağız.
Ailemize ve evimize daha fazla yönelebilir, huzurlu ortamlarda zaman geçirmeyi tercih edebiliriz. Salı ve Çarşamba günleri de Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, duygusal anlamda hassas olabilir ve sevdiklerimizden ilgi bekleyebiliriz.
Ay Yengeç burcundayken sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi dengeleyebilir. 1 Ağustos Perşembe 06:12’de Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile Ağustos’a güzel bir başlangıç yapabilir, hayatımızda bir şeyleri artık tamamen yenileme kararı alabiliriz.
Aynı zamanda Perşembe günü 06:58 itibariyle Merkür retrosu da biteceği için, önümüzdeki günlerde hayatımızın bir alanında hızlanma ve netleşme yaşayabiliriz. Merkür 1 Ağustos itibariyle Yengeç burcunda düzgün ilerlemeye başlayacak ve böylece özellikle ev ve aileyle ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşamaya başlayacağız.
2 Ağustos Cuma günü de Ay Aslan burcunda ilerleyecek, Ay Aslan’dayken altın sarısı rengi enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Bu hafta sonu ise Ay Başak burcunda ilerleyecek, titiz ve detaycı olabilir, yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş odaklı olabilir ve çok fazla çalışabiliriz.
Hayatımızın bir alanında düzenleme ve temizlik yapabiliriz. Her konuda çok detaycı ve titiz olabiliriz. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak ve sağlık kontrollerimizi yaptırmak için uygun günlerdeyiz. İş toplantıları için uygun günlerde olacağız, yeni anlaşmalar yapabiliriz.
Sağlık kontrollerimizi yaptırmak için de uygun günlerdeyiz, detaylı araştırma yaptırabiliriz. Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
ASLAN, KOÇ, YAY, YENGEÇ, AKREP, BALIK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE
https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE
BOĞA: REYHAN KARACA – LAGA LUGA
https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o
İKİZLER: SEZER – HADİ SOR
https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok
YENGEÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
ASLAN: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw
BAŞAK: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
TERAZİ: EDİS – EFSANE SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8
AKREP: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
YAY: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
OĞLAK: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK
https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE
KOVA: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
BALIK: GÜLDEN – MENDİL
https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo