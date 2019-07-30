Merhaba, haftaya Ay’ın İkizler burcundaki etkisi ile kararsız bir başlangıç yapabilir, hangi yöne gideceğimizi şaşırabiliriz ama saat 14:31 itibariyle Ay Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak ve duygularımızın sesini dinlemeye başlayacağız.

Ailemize ve evimize daha fazla yönelebilir, huzurlu ortamlarda zaman geçirmeyi tercih edebiliriz. Salı ve Çarşamba günleri de Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, duygusal anlamda hassas olabilir ve sevdiklerimizden ilgi bekleyebiliriz.

Ay Yengeç burcundayken sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi dengeleyebilir. 1 Ağustos Perşembe 06:12’de Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile Ağustos’a güzel bir başlangıç yapabilir, hayatımızda bir şeyleri artık tamamen yenileme kararı alabiliriz.

Aynı zamanda Perşembe günü 06:58 itibariyle Merkür retrosu da biteceği için, önümüzdeki günlerde hayatımızın bir alanında hızlanma ve netleşme yaşayabiliriz. Merkür 1 Ağustos itibariyle Yengeç burcunda düzgün ilerlemeye başlayacak ve böylece özellikle ev ve aileyle ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşamaya başlayacağız.

2 Ağustos Cuma günü de Ay Aslan burcunda ilerleyecek, Ay Aslan’dayken altın sarısı rengi enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Bu hafta sonu ise Ay Başak burcunda ilerleyecek, titiz ve detaycı olabilir, yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş odaklı olabilir ve çok fazla çalışabiliriz.

Hayatımızın bir alanında düzenleme ve temizlik yapabiliriz. Her konuda çok detaycı ve titiz olabiliriz. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak ve sağlık kontrollerimizi yaptırmak için uygun günlerdeyiz. İş toplantıları için uygun günlerde olacağız, yeni anlaşmalar yapabiliriz.

Sağlık kontrollerimizi yaptırmak için de uygun günlerdeyiz, detaylı araştırma yaptırabiliriz. Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

ASLAN, KOÇ, YAY, YENGEÇ, AKREP, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

BOĞA: REYHAN KARACA – LAGA LUGA

https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o

İKİZLER: SEZER – HADİ SOR

https://www.youtube.com/watch?v=vnaezoKDrok

YENGEÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

ASLAN: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw

BAŞAK: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

TERAZİ: EDİS – EFSANE SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8

AKREP: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

YAY: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

OĞLAK: İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

https://www.youtube.com/watch?v=3sTdlLqFkzE

KOVA: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

BALIK: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo