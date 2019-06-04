Yeni Ay zamanları yeni kararlar alabiliriz ama belirsiz bir dönemde olacağımız için bunların gerçekleşmesi için en azından birkaç gün geçmesi gerekebilir.

İkizler Yeni Ay’ı çok fazla haber almamıza ve şaşırmamıza sebep olabilir ama duyduğumuz her şey doğru olmayabilir, yalanlara ve sahtekarlıklara karşı tedbirli olmamız faydalı olur.

Bu etkiler Salı günü de yoğun olarak devam edecek, Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.

4 Haziran Salı 23:04 itibariyle iletişim gezegeni Merkür artık Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak, gündemimizdeki konular daha çok ev ve aile olabilir, güvenliğimizi daha fazla düşünebilir ve sağlam adımlar atmak isteyebiliriz.

Çarşamba ve Perşembe günleri Ay da Yengeç burcunda ilerleyecek ve aile hayatımıza daha fazla yoğunlaşacağız. Evimizde ya da ev gibi gördüğümüz ortamlarda sevdiklerimizle huzurlu ve güvende olmak isteyeceğiz.

Ay Yengeç burcundayken sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi dengeleyebilir. Cuma ve hafta sonu ise Ay Aslan burcunda olacak, enerjimiz artabilir ve keyifli ortamlarda arkadaşlarımızla vakit geçirip çok eğlenebiliriz.

Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve dikkat çekip beğenilmek isteyebiliriz. Çevremizdeki insanlara yüce gönüllü davranıp jestler yapabiliriz.

Ay Aslan burcundayken altın sarı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 9 Haziran Pazar itibariyle Venüs artık İkizler burcunda ilerlemeye başlayacak ve aynı anda birçok iş yapmak isteyeceğiz.

Kafamız çok hızlı çalışacağı için yeni şeyler öğrenmek ve yeni insanlarla tanışıp yeni yerler keşfetmek isteyebiliriz. Bu dönemde çok fazla seyahat ve tatil planı yapabilir, hayatımızda eğlenceye daha fazla zaman ayırmak isteyebiliriz.

ŞANSLI BURÇLAR

İKİZLER, TERAZİ, KOVA, ASLAN, KOÇ, YAY

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

BOĞA: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

İKİZLER: TARIK – CANPAREM

https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g

YENGEÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

ASLAN: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP

https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE

BAŞAK: SADEN – AŞKIM

https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs

TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

AKREP: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA

https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU

YAY: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

OĞLAK: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU

KOVA: BERKAY – DELİLER

https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg

BALIK: DABAGER – GÜLPEMBE

https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec



