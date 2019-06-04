Mine Ayman'dan 3 - 9 Haziran haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya İkizler burcunda gerçekleşen Yeni Ay etkisi ile başladık, Yeni Ay zamanları belirsizlik ve kararsızlıklar yaşanabilir, bir de İkizler Yeni Ay’ı ise bu etki daha fazla artabilir
Yeni Ay zamanları yeni kararlar alabiliriz ama belirsiz bir dönemde olacağımız için bunların gerçekleşmesi için en azından birkaç gün geçmesi gerekebilir.
İkizler Yeni Ay’ı çok fazla haber almamıza ve şaşırmamıza sebep olabilir ama duyduğumuz her şey doğru olmayabilir, yalanlara ve sahtekarlıklara karşı tedbirli olmamız faydalı olur.
Bu etkiler Salı günü de yoğun olarak devam edecek, Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.
4 Haziran Salı 23:04 itibariyle iletişim gezegeni Merkür artık Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak, gündemimizdeki konular daha çok ev ve aile olabilir, güvenliğimizi daha fazla düşünebilir ve sağlam adımlar atmak isteyebiliriz.
Çarşamba ve Perşembe günleri Ay da Yengeç burcunda ilerleyecek ve aile hayatımıza daha fazla yoğunlaşacağız. Evimizde ya da ev gibi gördüğümüz ortamlarda sevdiklerimizle huzurlu ve güvende olmak isteyeceğiz.
Ay Yengeç burcundayken sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi dengeleyebilir. Cuma ve hafta sonu ise Ay Aslan burcunda olacak, enerjimiz artabilir ve keyifli ortamlarda arkadaşlarımızla vakit geçirip çok eğlenebiliriz.
Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve dikkat çekip beğenilmek isteyebiliriz. Çevremizdeki insanlara yüce gönüllü davranıp jestler yapabiliriz.
Ay Aslan burcundayken altın sarı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 9 Haziran Pazar itibariyle Venüs artık İkizler burcunda ilerlemeye başlayacak ve aynı anda birçok iş yapmak isteyeceğiz.
Kafamız çok hızlı çalışacağı için yeni şeyler öğrenmek ve yeni insanlarla tanışıp yeni yerler keşfetmek isteyebiliriz. Bu dönemde çok fazla seyahat ve tatil planı yapabilir, hayatımızda eğlenceye daha fazla zaman ayırmak isteyebiliriz.
ŞANSLI BURÇLAR
İKİZLER, TERAZİ, KOVA, ASLAN, KOÇ, YAY
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
BOĞA: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
İKİZLER: TARIK – CANPAREM
https://www.youtube.com/watch?v=sLmNHUpQQ5g
YENGEÇ: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
ASLAN: DEMET AKALIN – NAPIYORSAN YAP
https://www.youtube.com/watch?v=gAanXAKqISE
BAŞAK: SADEN – AŞKIM
https://www.youtube.com/watch?v=1Gy90dtkUNs
TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE
https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE
AKREP: MUSTAFA SANDAL – GEL BANA
https://www.youtube.com/watch?v=-Bh44j-nhZU
YAY: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
OĞLAK: TUĞBA ÖZERK – AHİRİM SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=o8bW0uIgmkU
KOVA: BERKAY – DELİLER
https://www.youtube.com/watch?v=LNAAn4Cr4Zg
BALIK: DABAGER – GÜLPEMBE
https://www.youtube.com/watch?v=MPCT2EYjbec