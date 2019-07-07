19 Temmuz’a kadar Aslan burcunda geri hareket edecek olan Merkür, aşırı gurur ve egomuzla ilgili yaptığımız yanlış kararları bu dönemde önümüze getirebilir ve bazı olay ya da insanlarla yeniden karşılaşıp yüzleşmemizi sağlayabilir. Retro zamanlarında var olan işler ve tamamlanması gereken işler yapılabilir.

Eskiden beri tanıdığınız ve güvendiğiniz insanlarla iş yapılabilir ama yeni insanlarla daha önceden konuşup anlaşmadıysanız eğer daha dikkatli olmanız gerekebilir. Retro dönemleri yanlış anlamalar ve kandırılmalara en açık dönemlerdir, bu yüzden ekstra dikkatli olmamız ve acele kararlar almamamız gerekir. Bu dönemde eski kaçırdığımız fırsatlar geri gelebilir ve eski bir konuyla ilgili yeni bir şans doğabilir.

Pazartesi ve Salı günleri Ay Terazi burcunda ilerleyecek; ilişkilerimiz gündemimizde olabilir, her türlü ilişkiyi güçlendirmek ya da sorun varsa tamamen bitirmek için uygun günlerde olacağız. Daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli vakitler geçirebilir, kendimizle daha fazla ilgilenip güzelliğimiz için harcamalar yapabiliriz. Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir.

Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek; tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Tutkulu ve hırslı olabilir, aklımıza koyduğumuzu hayata geçirebiliriz.

Aşırı kıskançlık, kin ve sinire karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Bu hafta sonu ise Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz.

Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz.

Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

AKREP, YENGEÇ, BALIK, BAŞAK, BOĞA, OĞLAK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?

https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs

BOĞA: ALPER – BAL

https://www.youtube.com/watch?v=cXD9aJIBpmc

İKİZLER: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ

https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo

YENGEÇ: EDİS – EFSANE SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8

ASLAN: ERSAY ÜNER – NOKTA

https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g

BAŞAK: FERHAT GÖÇER – SENSİN

https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc

TERAZİ: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo

YAY: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE

https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE

OĞLAK: GÜLDEN – MENDİL

https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo

KOVA: REYHAN KARACA – LAGA LUGA

https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o

BALIK: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw