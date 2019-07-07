Mine Ayman'dan 8 - 15 Temmuz haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Merkür retrosunun etkisinde kafa karışıklıkları ile başlayabiliriz, her türlü iletişim ve teknoloji ile ilgili sorunlara dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz.
19 Temmuz’a kadar Aslan burcunda geri hareket edecek olan Merkür, aşırı gurur ve egomuzla ilgili yaptığımız yanlış kararları bu dönemde önümüze getirebilir ve bazı olay ya da insanlarla yeniden karşılaşıp yüzleşmemizi sağlayabilir. Retro zamanlarında var olan işler ve tamamlanması gereken işler yapılabilir.
Eskiden beri tanıdığınız ve güvendiğiniz insanlarla iş yapılabilir ama yeni insanlarla daha önceden konuşup anlaşmadıysanız eğer daha dikkatli olmanız gerekebilir. Retro dönemleri yanlış anlamalar ve kandırılmalara en açık dönemlerdir, bu yüzden ekstra dikkatli olmamız ve acele kararlar almamamız gerekir. Bu dönemde eski kaçırdığımız fırsatlar geri gelebilir ve eski bir konuyla ilgili yeni bir şans doğabilir.
Pazartesi ve Salı günleri Ay Terazi burcunda ilerleyecek; ilişkilerimiz gündemimizde olabilir, her türlü ilişkiyi güçlendirmek ya da sorun varsa tamamen bitirmek için uygun günlerde olacağız. Daha sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli vakitler geçirebilir, kendimizle daha fazla ilgilenip güzelliğimiz için harcamalar yapabiliriz. Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir.
Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek; tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Tutkulu ve hırslı olabilir, aklımıza koyduğumuzu hayata geçirebiliriz.
Aşırı kıskançlık, kin ve sinire karşı dikkatli olmamız gerekebilir.
Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. Bu hafta sonu ise Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz.
Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz.
Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
AKREP, YENGEÇ, BALIK, BAŞAK, BOĞA, OĞLAK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA?
https://www.youtube.com/watch?v=llnICQ-iOxs
BOĞA: ALPER – BAL
https://www.youtube.com/watch?v=cXD9aJIBpmc
İKİZLER: AYŞE HATUN ÖNAL – KATAKULLİ
https://www.youtube.com/watch?v=KOHvPg8B_Lo
YENGEÇ: EDİS – EFSANE SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=hoOZdtjMXU8
ASLAN: ERSAY ÜNER – NOKTA
https://www.youtube.com/watch?v=gH6s-pMi77g
BAŞAK: FERHAT GÖÇER – SENSİN
https://www.youtube.com/watch?v=H3mCdvYYehc
TERAZİ: FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
https://www.youtube.com/watch?v=jXxsyn-MyAo
YAY: GÜLBEN ERGEN – MÜSAADENLE
https://www.youtube.com/watch?v=2Nenn1ROVaE
OĞLAK: GÜLDEN – MENDİL
https://www.youtube.com/watch?v=PvuyrHQM4Vo
KOVA: REYHAN KARACA – LAGA LUGA
https://www.youtube.com/watch?v=QuyDMUsbZ_o
BALIK: DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
https://www.youtube.com/watch?v=hjLeV_Xc7lw