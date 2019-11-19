Mine Özkan birçok ünlü ismi dolandırdı

Kendisini 'Mine Mumcu' olarak tanıtan Mine Özkan'ın 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı ve aylık kar faizi diyerek, magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok isimden para aldığı iddia edildi.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Mine Özkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Takvim gazetesinin haberine göre, basketbolcu Semih Erden'in, Mine Özkan'ın finans kaynaklarını bulup buluşturan isimlerden biri olduğu da iddia edilenler arasında.

Mağdurlar arasında Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar da var.

Ponzi Sistemi

Ponzi Sistemi ya da Ponzi Düzeni, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılarda gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi.