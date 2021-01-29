Mini ekler tarifi: Minik ekler nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz ve hazır mini ekler tarifini aratmayacak bir tarif ile karşınızdayız. Sevdiklerinize hazırlamak için mini ekler tarifi arıyor ya da mini ekler nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz mini ekler tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Mini ekler tarifi

Mini ekler malzemeleri

100 gram margarin

Bir tutam tuz

Bir tutam şeker

1 su bardağı su

1 paket vanilin

3 adet yumurta

1 su bardağı un

Krema dolgusu için:

2,5 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Yarım paket toz krem şanti

Çikolata sosu için:

1 paket bitter çikolata

1 su bardağı krema

Mini ekler yapılışı

Su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilyayı tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine elenmiş unu azar azar ekleyin ve aralarda karıştırarak yoğun bir kıvam alana kadar şu hamurunu hazırlayın. Hazırladığınız hamuru oda sıcaklığında soğutun. Kullanacağınız yumurtaları, tek tek iyice çırparak karıştırın. Yumurtalar sayesinde daha az kıvamlı, krema görünümlü ve sarı bir renk alan hamuru, sıkma torbasına alın. Hazırladığınız şu hamurunu, karışım bitene kadar dikdörtgenler halinde tepsiye sıkın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika, hamurların üzeri hafif bir renk alana kadar pişirin.

Krema dolgusunu hazırlamak için;

2 su bardağı süt, yumurta sarısı un ve şekeri bir tepsiye alarak karıştırın. Kaynayıp boza kıvamını aldıktan sonra içerisine tereyağı ve vanilini ekleyip ocaktan alın. Soğuması için kenara alın. Krem santiyi ekleyerek çırpın. Güzelce karıştırın ve streç filmle örterek kullanana dek buzdolabında bekletin.

Çikolata sosu için;

Bitter çikolatayı küçük parçalar halinde kırın ve bir sos tenceresine alın. Sıvı durumda olan kremayı ekleyin. Derin bir tencerede kaynayan su buharı üzerinde benmari usulü aralarda karıştırarak çikolatayı eritin. Fırından çıkan ekler hamurlarını bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin. Hazırladığınız krema dolgusunu bir krema torbasına alın ve ekler hamurlarının iç kısımlarını krema ile doldurun.

Ekler pastaların üst kısımlarını çikolata sosa batırdıktan sonra servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız tüm eklerlere aynı işlemi uyguladıktan sonra çikolatanın kıvam alması için oda ısısında bekletin.



