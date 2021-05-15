Türkiye Minibüs şoförü genç kadının kabusu oldu! İşte ‘Pişt’ sözünün cezası...

Minibüs şoförü genç kadının kabusu oldu! İşte ‘Pişt’ sözünün cezası...

Türkiye

Minibüs şoförü genç kadının kabusu oldu! İşte ‘Pişt’ sözünün cezası...

İstanbul'da otobüs bekleyen genç kadın minibüs şoförünün 'pişt' , 'şişt' şeklinde sözlü tacizlerine uğradığı için şikayetçi oldu. İşte 'pişt' sözünün cezası...

15 Mayıs 2021, Cumartesi 10:13 Son Güncelleme:
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İstanbul'da, minibüs şoförü tarafından "pişt" ve "şişt" şeklinde seslenilerek sözlü tacize uğrayan kadın, şikâyetçi oldu. Şoför hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul'da, durakta otobüs beklediği sırada minibüs şoförü tarafından "pişt" ve "şişt" şeklinde seslenilerek sözlü tacize uğrayan B.Ö. adlı genç kadının şikâyeti üzerine şoför M.F. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bayrampaşa'da durakta otobüs bekleyen 26 yaşındaki B.Ö., o sırada minibüsle yoldan geçen 29 yaşındaki M.F. tarafından "pişt" sözüne maruz kaldı. B.Ö.'den karşılık almayan M.F. bu kez "şişt" diyerek dikkatini çekmeye çalıştı. Genç kadın kendisiyle zorla konuşmaya çalışan ve rahatsız eden genç adamı telefonla videoya çekmeye çalışınca M.F., hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. B.Ö. polis merkezine giderek taciz edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine video kaydında minibüs plakasından genç adamın kaydına ulaşan polis, genç kadına gösterdiği fotoğraflarla M.F.'yi teşhis etti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda kimseyi taciz etmediğini ileri süren minibüs şoförü M.F. hakkında "cinsel taciz" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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