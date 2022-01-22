Türkiye Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı

Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı

Türkiye

Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs TIR'a arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olayda araçta sıkışan minibüs şoförü Çetin Özkan, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi BUTTİM Kavşağı yakınında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Çetin Özkan’ın kontrolünü kaybettiği 16 M 1051 plakalı yolcu minibüsü, Sercan Işık yönetimindeki 34 GF 1133 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Savrulan TIR nedeniyle Yücel Yüksel’in direksiyon kırınca kontrolünü kaybettiği 07 CBF 22 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özkan ile yolcular Selim Din, Sedalet Küçüknizam ve Sadık Kurtuluş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılardan Çetin Özkan, Selim Din ve Sedalet Küçüknizam Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sadık Kurtuluş ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Bu arada, kaza nedeniyle kapanan Yalova Yolu Caddesi’nde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA


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