Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla’nın ölümüyle ilgili davada ailesinin tavrı tepki çekti. Duruşmadan önce avukata “Hiç gelme” dediler. Mahkeme Başkanı sinirlenip, Leyla’nın babasına “Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Sanık gibi davranıyorsun” dedi.

18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı’da yaşayan 7 çocuk sahibi Şükran-Nihat aydemir çifti, 2018’de bayram ziyareti için memleketleri Bezirhane Köyü’ne gitmişti. 4 yaşındaki kızları leyla, 15 Haziran 2018 günü dedesinin evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Küçük kızın cesedi 18 gün sonra köyün 3 kilometre uzağındaki dere kenarında bulundu. Küçük kızın açlık ve susuzluktan öldükten sonra buraya atıldığı belirlendi. Tecavüz ve darp izine rastlanmadı.

BU ARTIK TÜRKİYE'NİN DAVASI

Baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32) ‘kasten öldürme’ suçundan 18 Temmuz 2018’de tutuklandı. Leyla’nın amcaları Musa (28) ve Yusuf Aydemir (42) ile köyden 4 kişiye de aynı suçlama ile dava açıldı. İlk duruşma dün Ağrı 1. Ağır Ceza’da yapıldı. Baba Nihat Aydemir’in, avukatları Ali Artuk’un ofisine giderek “Biz şikayetçi olmayacağız, davaya gelme” dediği ortaya çıktı.

'NEDEN AİLENİ KORUYORSUN'

10 saat süren duruşmada baba Aydemir, “ailemin bu suçu işlediğine inanmıyorum” dedi. Mahkeme Başkanı “Neden aileni koruyorsun? Ölen kızın babası gibi değil, sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın” diye kızdı. Tutuklu amca Mehmet Ali Aydemir, “Ben suçsuzum. Tanığım Leyla’nın babası” dedi. Amcalardan Yusuf Aydemir de kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı. Dava 21 Şubat’a ertelendi.

Anne Şükran Aydemir, “Kim yaptıysa şikayetçiyim. Susma hakkımı kullanıyorum” dedi. Baba Nihat Aydemir hakimi kızdırdı.

AMCA YUSUF AYDEMİR TUTUKLANDI

Tutuksuz sanık olan amca Yusuf Aydemir duruşmada gülünce Mahkeme Başkanı, “Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, sırıtıyorsun” diyerek kızdı.

İddianamede bir tanık şöyle demişti: “Aile, aşiret reisinin katıldığı toplantı yapmış. ‘Ya aileden biri çıkarsa ne yapacağız, birbirimizi mi öldüreceğiz’ deyip olayı kapatmaya karar vermişler.” Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Öğretmen Saadet Özkan durumu anlattı: 12 tanık da ifade değiştirip ‘Hatırlamıyorum’ dedi. Mahkeme, ‘yalancı tanıklık suçtur’ demesine rağmen konuşmadılar. Bu çocuğun ahı yerde kalmaz. anne ’Nasıl konuşayım 6 çocuğum var’ dedi, korkuyor. Baba konuşamıyor. Topluca bir karar alınmış.

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