Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak, 2019 yılında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi cep telefonu kamerası ile kaydedilen videoda, sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp, ceket giyen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı adaylık açıklaması, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Küçük muhtar adayı, bu kez de meydanda yine takım elbiseli olarak arkadaşlarıyla bir araya gelip, köyde şebeke çekmemesi nedeniyle "Telefon direkleri dikilecek. Hemen cumartesi günü bu köye telefon direkleri gelsin. Kimseyle konuşulmuyor" talimatını verdi. Çağatay'ın sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri de çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Küçük Çağatay, başka videoda ise okulların açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, ”Okumayı söktüm, yazabiliyorum da. Siz de benim gibi okuma yazmayı sökün. Herkese diyorum; okuma yazmayı öğrenin” dedi.

Fenomen minik muhtar adayı Çağatay Amanak’ın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ilgi görüyor.

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