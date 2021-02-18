Minik toplardan geometrik şekillere

MALZEMELER

Malzemeler: A4 kâğıdı, renkli kalemler, yapıştırıcı ve küçük renkli toplar /Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte bir A4 kâğıdı üzerine geometrik şekiller çizin. Bu çizdiğiniz geometrik şekillerin kenarları üzerine renkli kalemler ile küçük çemberler çizin. Son olarak çocuğunuzdan küçük renkli topları rengi kağıttaki geometrik şekle uyacak şekilde yapıştırmasını isteyiniz.







