Etkinlik Rehberi Minik toplardan geometrik şekillere

Minik toplardan geometrik şekillere

Etkinlik Rehberi

Minik toplardan geometrik şekillere

Bu oyunla çocuğunuz hem geometrik şekilleri öğrenecek hem de onun psikomotor ve bilişsel gelişimini desteklemiş olacaksınız.

18 Şubat 2021, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Malzemeler: A4 kâğıdı, renkli kalemler, yapıştırıcı ve küçük renkli toplar /Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte bir A4 kâğıdı üzerine geometrik şekiller çizin. Bu çizdiğiniz geometrik şekillerin kenarları üzerine renkli kalemler ile küçük çemberler çizin. Son olarak çocuğunuzdan küçük renkli topları rengi kağıttaki geometrik şekle uyacak şekilde yapıştırmasını isteyiniz.


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