Miniklerin eğitimine katkı
Yaşar Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen ‘Eğitsel ve Dijital Kültürel Laboratuvar’ (EDUCLAB) projesi kapsamında, okul öncesi öğretmenler için bir rehber hazırlandı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Hazırlanan rehberin okul öncesi öğrencilerin müze, kütüphane, arkeolojik alanlar ve tiyatro gibi kurumlarını ziyaretleri sırasında öğretmenlerine rehberlik etmesi ve öğrencilerin sanat eserlerini daha iyi anlamalarını sağlanması amaçlandı. Rehber ve tüm materyaller, https://www.educlab.eu/tr/ web sitesinde 7 dilde öğretmenlerin erişimine açıldı.