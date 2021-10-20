Miniklerin eğitimine katkı

Hazırlanan rehberin okul öncesi öğrencilerin müze, kütüphane, arkeolojik alanlar ve tiyatro gibi kurumlarını ziyaretleri sırasında öğretmenlerine rehberlik etmesi ve öğrencilerin sanat eserlerini daha iyi anlamalarını sağlanması amaçlandı. Rehber ve tüm materyaller, https://www.educlab.eu/tr/ web sitesinde 7 dilde öğretmenlerin erişimine açıldı.