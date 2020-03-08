Magazin Miray Daner: Onlar arkadaşça kalpler

Miray Daner: Onlar arkadaşça kalpler

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Miray Daner: Onlar arkadaşça kalpler

Miray Daner, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Daner, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

08 Mart 2020, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
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Miray Daner, “Arkadaşlarım ile alışverişe çıktım, hava çok güzel” dedi. Yakın zamanda bir diziye başlayacağını belirten Daner, “Kısmet olursa yakın zamanda bir dizim başlayacak, ancak cast aşamasını söyleyemem” dedi. Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, “Öyle bir şey yok, biz çok iyi arkadaşız” dedi.

' İlan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı

Boran Kuzum'un, sosyal medyada Miray Daner'in yorumuna üç kalp emojili cevabı, 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlanmıştı.

'Başka anlam çıkarmamak gerek'

Miray Daner, "Sosyal medyada birbirinize sürekli kalp emolojileri atıyorsunuz, bu ne anlama geliyor?" sorusuna ise "Onlar da arkadaşça kalpler, biz hep birbirimize kalp atıyoruz, başka anlam çıkarmamak gerek" yanıtını verdi.


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