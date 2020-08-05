Magazin Miray Daner ve Boran Kuzum paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı

Miray Daner ve Boran Kuzum paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı

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Miray Daner ve Boran Kuzum paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde kamera karşına geçen Miray Daner ve Boran Kuzum bir kez daha partner olmaya hazırlanıyor. Blu TV’nin iddialı yapımlarından Saygı dizisi için anlaşma sağlayan ikili dizinin çekimlerine başladı. Yoğun iş temposu arasında birbirlerinin fotoğrafını paylaşan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarını heyecanlandırdı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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2016 yılında Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi. Yakışıklı oyuncunun adının pek çok isimle anılması üzerine özellikle sosyal medyada Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaşmaya başladı.

Corona virüs karantinası sırasında canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden genç oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi. Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte “kalp” emojisiyle fotoğraf paylaştı.

Fotoğraflar aşk haberini gündeme taşıdı

Miray Daner, Saygı dizisindeki partnerinin fotoğrafını tek koymayı seçti. Genç kızların sevgilisi Boran Kuzum ise Miray Daner ile beraber bir fotoğrafını paylaştı.

İkilinin arasındaki bu kalpli fotoğraflaşma aşk haberlerini gündeme taşıdı.


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