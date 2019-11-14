Kimi bireyler yemek yapmanın sanat işi olduğunu düşünürler. Evet bazı yemekler için bu çok doğru bir tespit fakat misafirlerimize pratik ve lezzetli tarifleri kısa sürede el becerisi gerekmeden hazırlamamız mümkün. Misafire hazırlanacak pratik tarifler listesi haberimizde.

Malzemeler

6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

3 diş sarımsak

1,5 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklene bilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz koyulabilir.

Dereotlu kabak tarator

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kabak

Yarım demek dereotu

2 diş sarımsak

300 gram süzme yoğurt

1 çaay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Kabaklar yıkanıp, soyulup rendelenir. Bir tencere de yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine kabakları koyun. 5 dakika içerisinde kabağın acı kokusu çıkacak. Acı kokusu çıktıktan sonra ocağı kapatın kabakları soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta sarımsağı iyice ezin lapa haline gelsin. Üzerine yoğurdu ekleyin. Dereotunu iyice yıkayıp ince ince doğrayın ve sarımsaklı yoğurtun üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek yoğurdu iyice karıştırın. Soğuyan kabakları da yoğurtlu karışıma ekleyerek servis edilmeye hazır hale getirin.

İpucu

Bütün malzemeler birleştikten sonra servis aşamasında üzerine hafif yağda pul biber ekleyip servis edebilirsiniz.

Malzemeler

125 gr tereyağ

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta sarısı

1/2 çay bardağı çörek otu

3 su bardağı un

Üzeri için

Yumurta akı

Yapılışı

Derin bir kaba tereyağ, sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, toz şeker, tuz ve çörek otu ekleyin. Bütün malzemeleri güzelce karıştırın. Daha sonra kabartma tozunu ekleyin ve yavaş yavaş unu ekleyin. Elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur 15 dakika dinlendikten sonra tezgah üzerinde rulo halinde hamuru açın. Yerden yüksekliği 1 parmak kalınlığı 2 parmak olsun. genişliği 2 parmak kalınlığında verev şekilde kesin. Bütün hamur için bunu yapın. Daha sonra tepsiye pişirme kağıdı serip kesilen kurabiyeleri sırasıyla diziniz. Tepsideki kurabiyelerin üzerine yumurta akını sürüp 160 derece önceden ısıtılmış fırına veriniz. Yumurta akıyla piştiği için üzeri kızarmayacak sadece biraz pembeleşecektir. Yaklaşık 25 dakika piştikten sonra kurabiyelerimiz hazır olacaktır.

Malzemeler

500 gr tavuk göğsü

1,5 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Yarım su bardağını bir parmak geçen galeta unu

2 diş sarımsak

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı

Bir tencereye tavuğu koyun ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. Tavuk eti yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavuğu tencereden alıp soğumaya bırakın ve suyunu dökmeyin. Bir bardak soğumuş tavuk suyunu başka bir kaba alın içerisine galeta ununu koyun ve ardından ceviz içini, 2 diş dövülmüş sarımsağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Tavuğu mutfak robotundan geçirip hazırladığınız karışımın üzerine ekleyin. Servis tabağına aldığınız çerkez tavuğunun üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir cezvede kızdırın üzerine pul biberi döküp kapatın. Çerkez tavuğunun üzerinde döküp servise hazır edebilirsiniz.

İpucu

Bazıları yoğurt ekleyip hazırlayabiliyor. Damak zevkinize bağlı.

Malzemeler

300 gr tavuk göğüs eti haşlanmış ve didiklenmiş

1 su bardağı tel şehriye

10-12 adet kornişon turşu

Yarım demet maydanoz

Zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 su bardağı haşlanmış mısır

İstenilen baharatlar (nane, kırmızı biber vb. )

Yapılışı

Şehriyeler az yağda kavrulacak ve üzeri kapanacak kadar su konulup pişirilecek. Haşlanan tavuk ve pişirilen şehriye ve diğer malzemeler karıştırılıyor güzelce harmanlanır. Tuz ve yağ limon en son eklenir.

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

200 gr konserve mısır

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım limon

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Kırmızı biber ve soğan küçük küçük doğranır. Maydanoz ve dereotu ince ince kesilir. Derince bir kaba malzemeler alınır. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz eklenerek salata karıştırılır, servis tabağına alınır.

İpucu

Nohutları 1 gece öncesinden ıslatırsanız ertesi gün kolay bir şekilde haşlarsınız. Nohut salatanıza isteğe bağlı olarak nar ekşisi ilave edebilir, malzemeleri damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Malzemeler

16 adet pratik sosis

8 adet milföy hamuru

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Dondurulmuş milföy hamurlarını oda ısısında 10 dakika kadar çözdürün. Elinizle açarak hafifçe büyüttüğünüz kare hamurları ortadan ikiye kesin. 16 adet dikdörtgen hamur parçası elde edin. Hamurların üzerine çok az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Birer adet kokteyl sosis yerleştirin. Milföy hamurlarını rulo şeklinde sarıp sosisli milföyleri hazır edin. Keskin bir bıçak yardımıyla üzerlerini hafifçe çizin. Yağlı kağıt üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz milföy hamurları üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20-25 dakika pişirdiğiniz sosisli milföyleri sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

İpucu

Basit ve şık sunumlu bir kahvaltılık/atıştırmalık olan sosisli milföyü hazırladığınız farklı dip soslarla daha eğlenceli bir hale getirebilir, hamurların üzerine arzu ettiğiniz baharatları serpiştirebilirsiniz. Milföyleri, büyük boy sosislerle ve ortadan ikiye kesmediğiniz milföy hamurlarıyla da hazırlayabilirsiniz.

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