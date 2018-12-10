Misafirliğe geldiler, yangın şoku yaşadılar

Edilen bilgiye göre, yangın Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de Fuat Kayımtu'ya ait iki katlı evde meydana geldi.

Misafirleri ile birlikte çay içen Kayımtu ailesi, üst kattan gelen seslere baktıklarında çatı kısmında başlayan alevleri gördü. Durumun itfaiyeye bildirilmesine üzerine olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler üst katı saran alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yakılan şömineden dolayı yangının çıktığı evin üst katında maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Eve misafirliğe geldiklerini söyleyen bir kişi, çay içtikten sonra üst kattan çatırtı duyduklarını ve alevleri görünce itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

KARABÜK (İHA)