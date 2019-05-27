MİT ve polisten ortak operasyon!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesine ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, emniyet ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı. AA







