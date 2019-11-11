Mithat Can yeni yaşını sevgilisi ve annesi ile kutladı
Sezen Aksu’nun Sinan Özer’den olan müzisyen oğlu Mithat Can Özer 1.5 yıldır Alina Boz ile aşk yaşıyor.
11 Kasım 1981 doğumlu olan Mithat Can 38’inci yaşını kutlamaya iki gün önceden başladı.
Evdeki partiye annesi Sezen Aksu, çocukluk arkadaşı Tarhan Telli, İvana Sert ve tabii ki sevgilisi katıldı.
İlk kez aşk dolu bir paylaşımda bulundu
Aylardır Mithat Can Özer ile hiçbir davete, partiye katılmayan Alina Boz sosyal medyadan ilk kez aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp altına “İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın” yazdı.
Alina Boz ile Sezen Aksu'nun arası çok iyi
21 yaşındaki oyuncu geçen hafta “Ne zaman nikah masasına oturacaksınız?” sorusuna “Evlilik için daha çok erken” yanıtını vermişti. Alina Boz ile Sezen Aksu’nun arasının çok iyi olduğu konuşuluyor.
Sezen Aksu partide İvana Sert ile sohbet etti.
Halil Kalmuk/ POSTA
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