Türkiye MİT'ten flaş operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten flaş operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MİT'ten flaş operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Örgütün birçok sözde üst düzey yöneticisi başta olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün Gara'da yeni operasyon düzenledi. PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

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