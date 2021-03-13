Miyomlar hamile kalmayı engeller mi?

Miyomlar nasıl tedavi edilir? Miyomların tedavisinde altın standart yani en doğru tedavi seçeneği cerrahi müdahaledir. Bazı durumlarda sadece miyomların çıkartılması tercih edilirken nadiren rahmin tamamen alınması gerekiyor. Miyomlar için günümüzde en sık kullanılan tedavi yöntemi, miyomların çıkarılması anlamına gelen miyomektomi operasyonudur. Bu ameliyat tipinde yalnızca miyomlar çıkarılıyor, rahim dokusu tamamen korunuyor. Özellikle gelecekte bebek sahibi olmayı arzulayan veya rahmini korumak isteyen kadınlarda bu yöntemi tercih ediyoruz. Miyomlar hangi yöntemlerle çıkarılıyor? Miyemoktomi operasyonları 3 farklı yöntemle uygulanıyor:





1) LAPAROSKOPIK (KAPALI) AMELIYAT: Miyomlar, karından yapılan birkaç ufak kesi ve kamera yardımıyla çıkarılıyor. Açık cerrahiye nazaran daha çabuk iyileşme sağlıyor. En sık tercih edilen ve hastanın konforu için en uygun yöntemdir. Anestezi altında yapılıyor. Hastalar ameliyat sonrasında 24 saat içinde taburcu olabiliyor. İyileşme süreci 2-4 hafta sürüyor.





2) ABDOMINAL (AÇIK) AMELIYAT: Hastaların karnının alt kısmından bir cerrahi kesi ile miyomlar alınıyor. Genellikle kapalı yöntemle miyomların çıkarılmasının uygun olmadığı durumlarda tercih ediliyor. Anestezi altında gerçekleştiriliyor. Hastalar 24-48 saat içinde taburcu olabiliyor. İyileşme süreci 4-6 hafta sürebiliyor.





3) HISTEROSKOPIK AMELIYAT: Rahim içine yerleşmiş olan miyomların çıkarılmasında kullanılıyor. Bu yöntemde rahim ağzından kamerayla girilerek rahim iç zarında bulunan miyomlar çıkartılıyor. Anestezi altında gerçekleştiriliyor. Hastalar aynı gün içinde taburcu olabiliyor. İyileşme süreci 2-3 gün arası sürüyor.

NE KADAR SÜRE SONRA İŞE DÖNEBİLİRİZ?

Laparoskopik ve abdominal ameliyatlar sonrası hasta kısa sürede normal hayatına dönebilse de genellikle 1 hafta boyunca evlerinde istirahat etmelerini öneriyoruz. Histeroskopik ameliyat sonrası ise hastalar 2-3 gün içinde iş hayatlarına dönebilirler.

AMELİYATTAN NE KADAR SÜRE SONRA GEBE KALINABİLİR?

Ameliyat sonrasında yaklaşık 6 ay gebe kalmayı önermiyoruz. Dikiş yerlerinin tamamen iyileşmesi beklenmeli. Aksi takdirde gebelik süresince artan gerilime bağlı rahim duvarı yırtılabilir. Anne hayatını riske atan bu durum nedeniyle ameliyat sonrası doktorunuzun onayı olmadan gebe kalmamaya dikkat edin.

MİYOMLAR TEDAVİYE RAĞMEN TEKRARLAR MI?

Maalesef bazen yeni miyomlar oluşabiliyor. Bu risk en çok; 10 santimden büyük miyom nedeniyle ameliyat olanlarda, Çok sayıda miyom çıkarılanlarda, 35 yaş üstü hastalarda daha yüksek.

AMELİYAT DIŞINDA TEDAVİ ŞEÇENEĞİ VAR MI?

Miyomların ilaçla tedavisi yok. Bazen ameliyat öncesinde çok büyük miyomların küçültülmesi amacıyla bazı ilaçlar kullanıyoruz. Fakat bunları da olası yan etkileri nedeniyle kısa süreli veriyoruz. Bunun dışında hormonlu spiral olarak bilinen progestin salan rahim içi araçlar (spiral), bazı durumlarda miyomların neden olduğu ağır kanamayı hafifletiyor. Bu yöntem miyomları küçültmüyor ya da yok etmiyor; sadece bulguların azalmasına yönelik etki ediyor. Ameliyat sonrasında dikkat etmeniz gerekenler:

Doktorunuzun belirttiği tarihte kontrolünüze gidin.

Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanın.

Gaz ve kabızlık yaratabilecek yiyecekleri tüketmeyin.

Bağırsak hareketlerini artırmak için bol su için.

Ayakta duş alın. Duş sonrası yara yerini kurulayın. Yara yeri bakımını doktorunuzun önerdiği şekilde yapın.

Ağır kaldırmaktan ve ağır egzersizlerden kaçının.

Doktorunuzun önereceği tarihe kadar cinsel ilişkiye girmeyin ve hamilelikten korunun.

MENOPOZDA KALICI ÇÖZÜM

Rahmin tamamen alındığı operasyonlar ‘histerektomi’ olarak adlandırılıyor.

Genellikle menopoz döneminde şikayetleri devam eden kadınlarda tercih ediliyor.

Miyomun tekrarlama ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.

Anne olmayı imkansızlaştırdığı için çocuk sahibi olmayı tamamlamış, menopoz dönemindeki kadınlar için uygun bir seçenek. Ameliyat esnasında ileride oluşabilecek yumurtalık kanserlerini önlemek amaçlı hastaların yumurtalıkları da alınabiliyor.