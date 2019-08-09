TSYD Ankara Kupası maçı bugün oynanacak. MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği maçı kanalı internette futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, MKE Ankaragücü Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları…

TSYD Ankara Kupası’nda bugün MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

TSYD Ankara Kupası’nın sahibinin belli olacağı karşılaşma Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi kupanın sahibi olacak.

Öte yandan, karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan Eryaman Stadı'ndaki gişelerden satışa sunuldu. Kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.