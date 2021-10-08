Türkiye’nin ve savunma sanayinin öncü kuruluşlarından MKE’ye farklı alanlarda istihdam edilmek üzere binlerce işçi alımı yapılacak. 30 Eylül’e kadar başvuruda bulunana adaylar, geçtiğimiz günlerde kurumun düzenlediği yazılı sınavlara katılmaya başladı. Peki, MKE işçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

MAKİNE KİMYA’YA BİNLERCE İŞÇİ ALINACAK

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yayımlanan ilanda,

“Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ne bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İlana göre, işe alınacak adaylar, şu alanlarda istihdam edilecek;

Makine teknolojileri operatörü,

Tezgah ve CNC operatörü

Kimyasal proses operatörü

Üretim kalite kontrol çalışanı

Kaynak operatörü

Vinç operatörü

Forklift operatörü,

Isıl işlem ve yüzey işlem çalışanı

Bakım çalışanı (Elektrik, elektronik, otomasyon)

Bakım çalışanı (Mekanik)

Tesis bakım çalışanı (Sıhhi tesisat, İşletme elektrikçiliği, iklimlendirme)

Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Pota hazırlama, döküm)

Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Dövme, kesme)

MKE İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MKE işçi alımı için Ankara, Çankırı ve Kırıkkale’de gerçekleşen yazılı sınavlarda adaylara 40’ar soru soruluyor ve sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Koroanvirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen sınavlar iki oturum halinde saat 18.00 ile 20.00’de yapılıyor.

Şu an için MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanması için öncelikle sınav sürecinin sona ermesi bekleniyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen adayların 10 Ekim Pazar gününe kadar sınava katılım sağlayacağı biliniyor.