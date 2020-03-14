Haberler Siyaset Haberleri MKYK ve MYK toplantıları ertelendi MKYK ve MYK toplantıları ertelendi Siyaset AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi. 14 Mart 2020, Cumartesi 18:53 Son Güncelleme: 14.03.2020 18:53 YAZI BOYUTU PAYLAŞ AK Parti MKYK MYK Yazarlarımızdan Havalanından giriş çıkışlarla ilgili daha sert tedbirler alınmalı! Candaş Tolga Işık Koronavirüs günlükleri Hakan Çelik Panik yok! 66 bin kişi iyileşti... Oral Çalışlar BUNLARI DA OKUYUN 1 10 maddede Rusya ile varılan mutabakatın şifreleri 2 Emniyet Müdürü Çalışkan hain geceyi anlattı! 3 Manisa'da FETÖ'cülere ceza yağdı! 4 Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı 5 Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım davasında karar çıktı