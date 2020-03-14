Siyaset MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

Siyaset

MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

AK Parti Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarını ileri bir tarihe erteledi.

14 Mart 2020, Cumartesi 18:53 Son Güncelleme:
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