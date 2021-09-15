PR danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.

Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.