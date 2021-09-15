Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Kredi kartından 40 bin lira çektiler
Telefon dolandırıcıları taktik değiştirdi. Telefona gönderdikleri şifre ile mobil banka uygulamasına bağlanıp kredi kartından 40 bin liralık para çektiler. CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Engin Özbek'in özel haberi.
15 Eylül 2021, Çarşamba 20:53 Son Güncelleme:
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PR danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.
Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.