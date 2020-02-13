Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020) resmen iptal edildi

Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle arka arkaya ünlü isimlerin katılmayacağını duyurmasıyla önemini kaybeden MWC 2020 ya da Mobil Dünya Kongresi iptal edildi.

GSM Birliği tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada şehir yönetimi ile bir araya gelerek MWC 2020 fuarının iptal edilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını duyurdu.

GSMA CEO’su John Hoffman, “Barselona’daki güvenlik ve sağlık ortamı göz önüne alındığında GSMA, MWC Barcelona 2020'yi iptal etti. Çünkü koronavirüsü ile ilgili endişeler ve diğer koşulllar GSMA için bu etkinliği gerçekleştirmeyi imkansız hale getirdi. Şehir yönetimi ve ilgili taraflar bu kararı anlayışla karşılıyor. GSMA ve ilgili taraflar, MWC Barselona 2021 ve diğer etkinlikler için birlikte çalışmaya ve birbirlerini desteklemeye devam edecekler.” dedi.

Aynı zamanda GSMA'nın yönetim kurulu üyesi olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da alınan iptal kararını Twittter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkan, “Benim de yer aldığım GSMA'ın yönetim kurulu toplantısında MWC 2020'yi iptal etme kararı aldık. Bu süreçte, tüm gelişmeleri ve diğer katılımcıların kararlarını hassasiyetle takip etmekteydik. Tüm sektör çalışanlarının sağlığını her şeyin önünde tutan bu kararın destekçisiyiz" dedi.

Fuarda Galaxy A21 ve Galaxy A11, LG V60 ThinQ, Sony Xperia 5 Plus, Xperia 1.1, Nokia 8.2, Nokia 5.2 gibi pek çok önemli modelin duyurusu bekleniyordu. Bu modeller önümüzdeki haftalarda bağımsız etkinliklerle tanıtılacak.



